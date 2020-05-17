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Стрелков назвал главное условие распада Украины 

Ura.Ru 18 минут назад
Стрелков назвал главное условие распада Украины
Фото: Ura.Ru
Украинские регионы захотят выйти из состава страны, если Россия согласится обеспечить полную защиту и поддержку. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Без внешней поддержки из России ничего там не произойдет. Пока в РФ не будет у власти людей, которые поставят четкие внешнеполитические цели на воссоединение России — на воссоединение не на основе «несите нам все, а мы у вас за спинами постоим», а с готовностью идти на решительные экономические, военно-политические и хотя бы просто политические шаги — до этого момента никакого распада Украины не произойдет», — сказал собеседник агентства.
По мнению Стрелкова, жители регионов Украины, которые хотели выйти и состава страны, поменяли свою точку зрения после того, как увидели, что происходит в Донбассе. «Одесса, Херсон, Днепропетровск — это не конкретные люди, которые что-то хотят. Это огромные регионы, населенные миллионами людей, где тоже есть свои элиты, олигархия, силы влияния. В 2014 году большинство населения [этих регионов] относилось достаточно лояльно к отделению от Украины. И часть из них лояльно бы отнеслась к соединению с Россией по примеру Крыма. Но они [активисты, которые выступают за воссоединение с РФ] настолько сильно биты жизнью и властями Украины, что ожидать серьезного народного движения сейчас наивно», — объяснил экс-министр обороны ДНР.
Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Херсон, Николаев, Запорожье и Одесса могут покинуть состав Украины, передает агентство Nation News. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская объяснила, что не стоит делать прогнозов по поводу распада страны, чтобы не осложнять и без того непростые российско-украинские отношения.
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Комментарии 5
В мире , Владимир Джабаров , Наталья Поклонская , Игорь Стрелков , Комитет госдумы по международным делам
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