В Испании от коронавируса за сутки умерло 59 человек

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Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании с воскресенья составило всего 59 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Второй день подряд в стране регистрируется менее ста летальных исходов.

Общее число жертв с начала эпидемии достигло 27 709.

С момента последнего обновления данных минздрава выявлено 285 новых случаев заражения (при помощи тестов ПЦР). Общее число выявленных случаев с начала эпидемии 231 606.

Днем ранее жертвами коронавируса стали 87 человек (самый низкий показатель за последние два месяца), с помощью тестов ПЦР был выявлен 421 новый случай заражения, выздоровели 2719 человек.

Испания занимает пятое место в мире по количеству жертв COVID-19 (после США, Великобритании, Италии и Франции), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Великобритании и Бразилии).