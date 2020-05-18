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В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 59 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
В Испании от коронавируса за сутки умерло 59 человек
Фото: © AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании с воскресенья составило всего 59 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
Второй день подряд в стране регистрируется менее ста летальных исходов.
Общее число жертв с начала эпидемии достигло 27 709.
С момента последнего обновления данных минздрава выявлено 285 новых случаев заражения (при помощи тестов ПЦР). Общее число выявленных случаев с начала эпидемии 231 606.
Днем ранее жертвами коронавируса стали 87 человек (самый низкий показатель за последние два месяца), с помощью тестов ПЦР был выявлен 421 новый случай заражения, выздоровели 2719 человек.
Испания занимает пятое место в мире по количеству жертв COVID-19 (после США, Великобритании, Италии и Франции), и пятое место по количеству выявленных случаев заболевания (после США, России, Великобритании и Бразилии).
Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас. Режим повышенной готовности действует до 24 мая, правительство хочет продлить его еще на месяц.
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В мире , Ситуация в мире , Коронавирус , Педро Санчес , Минздрав РФ , Испания
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