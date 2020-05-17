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Генсек ООН сообщил об уязвимости ЛГБТ-сообщества в условиях COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 23 минуты назад
Генсек ООН заявил об уязвимости ЛГБТ-сообщества
Фото: pixabay.com
Уязвимость ЛГБТ-сообщества в условиях пандемии коронавируса возросла, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша.
Заявление опубликовано по случаю международного дня борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая.
"Среди многих серьезных последствий пандемии COVID-19 — возросшая уязвимость ЛГБТ-сообщества. Уже сталкиваясь с предвзятостью, нападениями и убийствами просто из-за того, кто они или кого они любят, многие представители ЛГБТ подвергаются повышенному осуждению в результате вируса, а также сталкиваются с новыми препятствиями, пытаясь получить медицинскую помощь", — говорится в заявлении.
Как указал генсек, имеются также сообщения о том, что полиция злоупотребляет директивами, связанными с COVID-19, с целью притеснения представителей ЛГБТ-сообщества и соответствующих организаций.
Генсек заявил, что мере развития пандемии ООН будет и впредь обращать внимание на эти и другие проявления несправедливости, а также на необходимость обеспечения защиты всех.
Идею об учреждении 17 мая Международного дня борьбы с гомофобией (International Day Against Homophobia) подал французский писатель и ученый Луи-Жорж Тэн.
В этот день 17 мая 1990 года Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила пересмотр международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой сама по себе сексуальная ориентация (гетеросексуальная, бисексуальная или гомосексуальная) перестала считаться заболеванием.
Международный день борьбы с гомофобией официально отмечается с 2003 года.
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В мире , Антониу Гутерреш , ООН , ВОЗ
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