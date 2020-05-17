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США намерены «разъяснить» жителям КНР суть американской внешней политики 

RT на русском 1 час назад
США «разъяснят» жителям КНР суть своей внешней политики
Фото: ТАСС
Госдепартамент планирует выделить средства на поддержку в КНР деятельности, направленной на «разъяснение» народу Китая особенностей внешней политики, ценностей и культуры США. Согласно описанию гранта, с которым ознакомился RT, на финансирование каждого из проектов в рамках этой программы может быть направлено до $150 тыс.
«Отдел по связям с общественностью представительства США в Китае… Госдепартамента США объявляет открытый конкурс для организаций на подачу заявок на осуществление программ в поддержку деятельности, ориентированной на разъяснение народу Китая внешней политики, ценностей и культуры США», — говорится в тексте гранта.
Приоритетной в рамках рассматриваемой инициативы, как отмечается в документе, будет деятельность, связанная, в частности, с содействием «свободной и справедливой двухсторонней торговле, защите интеллектуальной собственности», а также с оказанием «помощи в понимании преимуществ свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
Кроме того, участники программы будут вовлечены в работу над «стимулированием обмена мнениями» о региональной безопасности в Восточной Азии. В этом контексте, помимо прочего, будет обсуждаться вопрос о противодействии распространению ядерного оружия.
Подать заявки на участие в конкурсе имеют право физические лица, образовательные учреждения, а также американские и китайские некоммерческие организации, включая институты гражданского общества и аналитические центры.
В документе подчёркивается, что в рамках этого проекта не будут рассматриваться предложения по осуществлению подобных программ в Гонконге, Макао или Тайване.
Ранее сообщалось о планах Госдепа предоставить жителям Молдавии больше информации о политике Соединённых Штатов.
Предполагалось, что основной задачей соответствующей программы станет реализация инициатив, способствующих «укреплению взаимопонимания между американцами и молдаванами».
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Комментарии 3
В мире , США , Госдеп США , Китай
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