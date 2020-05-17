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На Украине оставили попытки приравнять Россию к фашистской Германии 

News.ru 36 минут назад
Украина смирилась с ролью России во Второй мировой
Фото: facebook.com
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная рада Украины решила отказаться от повторного голосования за проект, согласно которому Россия наравне в фашистской Германией начала Вторую мировую войну. Однако спикер выразил по этому поводу сожаление.
К сожалению, нет такого механизма, как переголосование постановления. В этом парламенте ни разу ни один законопроект или постановление два раза на голосование не ставились. Я не буду ставить на повторное голосование, находя какие-то аргументы, что кто-то не успел, кто-то не проголосовал, — привёл слова спикера портал «Известия».
Он добавил, что мнение большинства депутатов отображает точку зрения жителей Украины по этому вопросу, поэтому для повторного голосования нет уважительных причин.
Из документа следует, что Россия наравне в гитлеровской Германией стала зачинщиком Второй мировой войны. Согласно тексту, стороны вступили в сговор.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Украины оштрафовали украинца за ношение георгиевской ленточки. Также были выписаны штрафы тем, кто нарушил самоизоляцию. Однако, вопреки действующим в стране ограничениям, многие жители Киева принесли цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
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В мире , Украина , Дмитрий Разумков , Верховная Рада , газета "Известия" , Германия
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