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В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова 

РИА Новости и ещё 6 39 минут назад
Названа дата референдума о появлении в США нового штата
Фото: U.S. National Park Service
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
Видео с церемонии подписания опубликовано местной газетой Nuevo dia.
Гражданам будет задан один вопрос — "Должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США".
"Референдум, который пройдет вместе с выборами губернатора 3 ноября, не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования", — отмечает издание.
Решение должен принимать конгресс США. Еще в 2018 году постоянный представитель Пуэрто-Рико в конгрессе США представил законопроект о признании Пуэрто-Рико американским штатом к 2021 году.
Жители Пуэрто-Рико уже не в первый раз определяют на референдуме политический статус острова. Последний раз они проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51-го штата в 2017 году. Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.
Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.
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В мире , США , Законопроекты , Министерство юстиции США , Пуэрто-Рико
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