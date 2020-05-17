Названа дата референдума о появлении в США нового штата

Страна Пуэрто-Рико , являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США , проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.

Видео с церемонии подписания опубликовано местной газетой Nuevo dia.

Гражданам будет задан один вопрос — "Должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США".

"Референдум, который пройдет вместе с выборами губернатора 3 ноября, не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования", — отмечает издание.

Решение должен принимать конгресс США. Еще в 2018 году постоянный представитель Пуэрто-Рико в конгрессе США представил законопроект о признании Пуэрто-Рико американским штатом к 2021 году.

Жители Пуэрто-Рико уже не в первый раз определяют на референдуме политический статус острова. Последний раз они проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51-го штата в 2017 году. Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.

Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.