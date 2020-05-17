Собак научили вынюхивать зараженных COVID-19

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Четвероногие ищейки способны вынюхивать бессимптомных инфицированных коронавирусом со скоростью 250 человек в час.

В рамках борьбы с пандемией коронавируса в Великобритании запустили специальную программу по привлечению собак-ищеек, которые смогут «вынюхивать» симптомы COVID-19 до клинических проявлений.

Отмечается, что ранее способность выявлять опасные заболевания — рак, малярия и болезнь Паркинсона — смогли продемонстрировать питомцы помеси лабрадора и кокер-спаниеля.

Так, специалисты будут обучать собак при помощи образцов как зараженных COVID-19, так и здоровых пациентов.

В случае успешного проведения испытаний собаки смогут проводить проверку до 250 человек в час.

Уточняется, что предварительные исследования показали, что собаки способны унюхать малейший запах инфекции.

Первый этап программы обучения будет организован специалистами из Лондонской школы гигиены и тропической медицины совместно с благотворительной организацией Medical Detection Dogs и Университетом Дарема.

«Уверены, что наши собаки смогут обнаруживать запах COVID-19, а затем мы перейдем ко второму этапу, чтобы проверить их в реальных ситуациях, после чего мы надеемся работать с другими агентствами для обучения большего количества собак», — передает слова исполнительного директора компании Клэр Гест Evening Standard.

По последним данным, в мире инфицированы коронавирусом 4 542 347 человек, из которых 238 004 в Великобритании.