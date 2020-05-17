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Найти COVID-19: собаки продемонстрировали уникальные способности по выявлению зараженных 

ТК «Звезда» 1 час назад
Собак научили вынюхивать зараженных COVID-19
Фото: globallookpress.com
Четвероногие ищейки способны вынюхивать бессимптомных инфицированных коронавирусом со скоростью 250 человек в час.
В рамках борьбы с пандемией коронавируса в Великобритании запустили специальную программу по привлечению собак-ищеек, которые смогут «вынюхивать» симптомы COVID-19 до клинических проявлений.
Отмечается, что ранее способность выявлять опасные заболевания — рак, малярия и болезнь Паркинсона — смогли продемонстрировать питомцы помеси лабрадора и кокер-спаниеля.
Так, специалисты будут обучать собак при помощи образцов как зараженных COVID-19, так и здоровых пациентов.
В случае успешного проведения испытаний собаки смогут проводить проверку до 250 человек в час.
Уточняется, что предварительные исследования показали, что собаки способны унюхать малейший запах инфекции.
Первый этап программы обучения будет организован специалистами из Лондонской школы гигиены и тропической медицины совместно с благотворительной организацией Medical Detection Dogs и Университетом Дарема.
«Уверены, что наши собаки смогут обнаруживать запах COVID-19, а затем мы перейдем ко второму этапу, чтобы проверить их в реальных ситуациях, после чего мы надеемся работать с другими агентствами для обучения большего количества собак», — передает слова исполнительного директора компании Клэр Гест Evening Standard.
По последним данным, в мире инфицированы коронавирусом 4 542 347 человек, из которых 238 004 в Великобритании.
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Великобритания
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