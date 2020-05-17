После медленного начала глобальной пандемии, охватившей все уголки планеты, заболеваемость в России резко подскочила. Всего за четыре недели страна поднялась с 20-го на второе место в мире. Вирус не щадит даже высшие эшелоны власти: на этой неделе в больницу попал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет журналистка «Фокс ньюз» Холли Маккей — подчеркивая неожиданно низкую для эпидемии смертность.
Комментарии читателей:
GeoCho
Заболевших мощно прибавилось после пасхальных служб, когда все выстраивались в очередь облобызать крест.
Humphrey67
Еще одна коммунистическая страна (да, в России до сих пор коммунизм) замалчивает размеры бедствия.
DDWatkins
Ну и как поживает их союз с Китаем? Небось, русские довольны.
MTDreams
А вы еще врачей из окон повыбрасывайте — кажется, помогает.
PrincessRoxana
Единственная причина, почему мы на первом месте — это Китай и Россия.
SvenGolly
Надеюсь, что вся прогрессивная публика покатит в Россию наслаждаться благами социалистической медицины.
MaxP9
Ребята, вы бы на Нью-Йорк посмотрели.
HillVee
А Трамп про Путина ни одного дурного слова за весь кризис не сказал. У них будет по миллиону в неделю помирать, а он их и не попрекнет — потому что денег им должен.
TexNamVet001
В России, Китае и Иране ситуация такая же, как в демократических штатах!
USMarineTX
Вентиляторы горят, врачей арестовывают, люди падают из окон. Молюсь за русских.
Alphamale9008
А Россия-то оказывается в Европе. Ну дела.
Turtlesneverlaugh
Настала очередь русских выпрямить кривую. Они справятся — у других же за последние месяцы получилось. Желаю русским всего хорошего!
LynninFlorida
Надо отправить им средств защиты и вентиляторов в знак солидарности с русским народом. Только надо проверить, что все работает и не горит.
LesDeplorables
Потому что русские — безмозглые неряхи, которым подавай только водку и сигареты.
JuanShen408
Россия позаботилась о восточной границе, но китайский вирус проскользнул из западной Европы. У нас то же самое — западное побережье мы закрыли, но вирус прибыл из Европы и взорвал Нью-Йорк. В любом случае, в этой катастрофе повинен Китай — и надеюсь, русские перестанут с ними корешиться.
Calculated
Это США раздувает статистику умерших, чтобы настроить народ против Трампа. Все это подтасовка и липа.
Maxiecatthecat
А я все голову ломаю, куда это подевались все старые болезни, от которых люди раньше умирали, пока китайский вирус не пришел. Никаких тебе инфарктов, никакого рака.
Ahopfer
А в Китае насчитали всего одну смерть с 17 апреля — при том, что в Ухане смертность была почти 40%. Ну-ну, знаем мы вас.
И немного перспективы: испанка 1918 года убила от 20 до 50 миллионов из 1,8 миллиардов. Covid-19 убил 300 000 из 7.8 миллиардов.
Charles
Страх затуманил людям головы, все перестали мыслить рационально. Ничего, надеюсь, мы быстро воспрянем — назло левакам.
DisgruntledTootsieRoll
Путин такой Трампу: «Товарищ Трамп, насчет самолета с нашими медикаментами, мы бы хотели, чтобы назад он вернулся груженый водкой, ладно?».
SeymourCrupshun
Заголовок «Фокса»: «Липовый вирус демократов оказался таким мощным, что заразил весь мир».
Saywha?
А помните, они нам еще оборудование отправляли медицинское?
FoxFunLol
Путин хотя бы маску носит — и перчатки.
ToothlessSwampOgre
Небось, русские завезли себе китайских спецов по подсчету заболевших.
ConservativeWY
Чего-то китайская вакцина в России не работает.
Food4Thought
Чем больше делается анализов, тем больше заболевших. Хотите, чтоб цифры пошли вниз — перестаньте тестировать всех подряд.
HumphreyPloughjogger
Россия напичкана китайскими шпионами-коммуняками, и США тоже.
Shotgunsam
Надо Мюллера прислать, чтоб расследовал.
BillStraylow
Не может быть — вы, трамписты, всю дорогу нам мозг прочищали, что это обычный грипп.
One Happy Camper
От Влада осталась только тень могущего воина, который скакал на коне без рубашки.
DemocratPartyIllness
Это китайское правительство виновато — по их вине мы все страдаем.
ThatOneFella
Как только они перестанут вышвыривать врачей из окон, жизнь наладится.
DanHutson
Что касается катастроф, то нельзя верить ни единому слову русских и китайцев. Они же считают, что это слабость.
ColHaughnaughty
Русские небось поправдивее нашего правительства будут — это же не советские евреи-коммуняки. Многие, кстати, сюда перебрались.
Brokendrum
А что Путин наделил полномочиями местные власти — это вообще-то правильно. Не понимаю, почему это подается как ошибка. У нас ведь тоже мэры и губернаторы лучше разбираются в ситуации, чем столичный народ.
Trump 2020, 2024
Надеюсь, это охладит русско-китайский роман.
NoMulligansTrump
Да Трамп позавидует даже самому низкому рейтингу Путина!
Mensaman
Не сомневаюсь, что Россия химичит с цифрами, и проблема гораздо серьезнее — просто они не могут все замолчать.
Занятно, в Америке если умер кто-то, кого хоть как-то коснулся вирус, причина смерти — сovid-19. В России — с точностью до наоборот.
Old ASA
dasvidanya!