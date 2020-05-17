После медленного начала глобальной пандемии, охватившей все уголки планеты, заболеваемость в России резко подскочила. Всего за четыре недели страна поднялась с 20-го на второе место в мире. Вирус не щадит даже высшие эшелоны власти: на этой неделе в больницу попал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , пишет журналистка «Фокс ньюз» Холли Маккей — подчеркивая неожиданно низкую для эпидемии смертность.

Комментарии читателей:

GeoCho

Заболевших мощно прибавилось после пасхальных служб, когда все выстраивались в очередь облобызать крест.

Humphrey67

Еще одна коммунистическая страна (да, в России до сих пор коммунизм) замалчивает размеры бедствия.

DDWatkins

Ну и как поживает их союз с Китаем ? Небось, русские довольны.

MTDreams

А вы еще врачей из окон повыбрасывайте — кажется, помогает.

PrincessRoxana

Единственная причина, почему мы на первом месте — это Китай и Россия.

SvenGolly

Надеюсь, что вся прогрессивная публика покатит в Россию наслаждаться благами социалистической медицины.

MaxP9

HillVee

А Трамп про Путина ни одного дурного слова за весь кризис не сказал. У них будет по миллиону в неделю помирать, а он их и не попрекнет — потому что денег им должен.

TexNamVet001

В России, Китае и Иране ситуация такая же, как в демократических штатах!

USMarineTX

Вентиляторы горят, врачей арестовывают, люди падают из окон. Молюсь за русских.

Alphamale9008

А Россия-то оказывается в Европе. Ну дела.

Turtlesneverlaugh

Настала очередь русских выпрямить кривую. Они справятся — у других же за последние месяцы получилось. Желаю русским всего хорошего!

LynninFlorida

Надо отправить им средств защиты и вентиляторов в знак солидарности с русским народом. Только надо проверить, что все работает и не горит.

LesDeplorables

Потому что русские — безмозглые неряхи, которым подавай только водку и сигареты.

JuanShen408

Россия позаботилась о восточной границе, но китайский вирус проскользнул из западной Европы. У нас то же самое — западное побережье мы закрыли, но вирус прибыл из Европы и взорвал Нью-Йорк. В любом случае, в этой катастрофе повинен Китай — и надеюсь, русские перестанут с ними корешиться.

Calculated

Это США раздувает статистику умерших, чтобы настроить народ против Трампа. Все это подтасовка и липа.

Maxiecatthecat

А я все голову ломаю, куда это подевались все старые болезни, от которых люди раньше умирали, пока китайский вирус не пришел. Никаких тебе инфарктов, никакого рака.

Ahopfer

А в Китае насчитали всего одну смерть с 17 апреля — при том, что в Ухане смертность была почти 40%. Ну-ну, знаем мы вас.

И немного перспективы: испанка 1918 года убила от 20 до 50 миллионов из 1,8 миллиардов. Covid-19 убил 300 000 из 7.8 миллиардов.

Charles

Страх затуманил людям головы, все перестали мыслить рационально. Ничего, надеюсь, мы быстро воспрянем — назло левакам.

DisgruntledTootsieRoll

Путин такой Трампу: «Товарищ Трамп, насчет самолета с нашими медикаментами, мы бы хотели, чтобы назад он вернулся груженый водкой, ладно?».

SeymourCrupshun

Заголовок «Фокса»: «Липовый вирус демократов оказался таким мощным, что заразил весь мир».

Saywha?

А помните, они нам еще оборудование отправляли медицинское?

FoxFunLol

Путин хотя бы маску носит — и перчатки.

ToothlessSwampOgre

Небось, русские завезли себе китайских спецов по подсчету заболевших.

ConservativeWY

Чего-то китайская вакцина в России не работает.

Food4Thought

Чем больше делается анализов, тем больше заболевших. Хотите, чтоб цифры пошли вниз — перестаньте тестировать всех подряд.

HumphreyPloughjogger

Россия напичкана китайскими шпионами-коммуняками, и США тоже.

Shotgunsam

Надо Мюллера прислать, чтоб расследовал.

BillStraylow

Не может быть — вы, трамписты, всю дорогу нам мозг прочищали, что это обычный грипп.

One Happy Camper

От Влада осталась только тень могущего воина, который скакал на коне без рубашки.

DemocratPartyIllness

Это китайское правительство виновато — по их вине мы все страдаем.

ThatOneFella

Как только они перестанут вышвыривать врачей из окон, жизнь наладится.

DanHutson

Что касается катастроф, то нельзя верить ни единому слову русских и китайцев. Они же считают, что это слабость.

ColHaughnaughty

Русские небось поправдивее нашего правительства будут — это же не советские евреи-коммуняки. Многие, кстати, сюда перебрались.

Brokendrum

А что Путин наделил полномочиями местные власти — это вообще-то правильно. Не понимаю, почему это подается как ошибка. У нас ведь тоже мэры и губернаторы лучше разбираются в ситуации, чем столичный народ.

Trump 2020, 2024

Надеюсь, это охладит русско-китайский роман.

NoMulligansTrump

Да Трамп позавидует даже самому низкому рейтингу Путина!

Mensaman

Не сомневаюсь, что Россия химичит с цифрами, и проблема гораздо серьезнее — просто они не могут все замолчать.

Занятно, в Америке если умер кто-то, кого хоть как-то коснулся вирус, причина смерти — сovid-19. В России — с точностью до наоборот.

Old ASA

dasvidanya!