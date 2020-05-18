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«Глупые разгильдяи»: Читатели Fox News испугались за русских 

Мария Иванова и ещё 1 11 минут назад
В комментариях к материалу Fox News, в котором Россию назвали «внезапным эпицентром коронавируса в Европе», некоторые американские пользователи посоветовали США обратить внимание на собственную статистику, а другие заявили о «глупости русских». Внимание на реакцию читателей Fox News обратил портал «ИноСМИ».
Как писал «Рамблер», в статье Fox News отмечалось, что за четыре недели Россия поднялась с 20-го места в мире по количеству выявленных случаев коронавируса на вторую строчку.
«Dasvidaniya», — написал в комментариях old_ASA.
«Я надеюсь, что вся прогрессивная публика будет стекаться в Россию-матушку, чтобы насладиться преимуществами социалистической медицины», — добавил SvenGolly.
«Молюсь за русских», — заявил USmarineTX.
«Даже если у России будет миллион смертей в неделю, Трамп не скажет ни одного плохого слова о Путине. Трамп должен ему слишком много денег», — отметила Hilvee.
«Настала очередь России сгладить кривую. Они справятся с этим кризисом, как и другие страны в последние месяцы. Я желаю русским людям всего хорошо», — написал Turtlesneverlaugh.
«Мы должны отправить средства индивидуальной зашиты и аппараты ИВЛ в Россию в знак солидарности с народом. Но сначала нужно убедиться, что мы отправляем аппараты, которые работают и не загораются», — написала LynninFlorida.
«Русские — глупые разгильдяи, которые живут только сигаретами и водкой», — заявил LesDeplorables.
«Но даже с помощью «лжи» никто не может обойти США. 140 миллионов [население] России. И 320 миллионов человек в США. Но Россия нарастила тестирование и сейчас проводит больше тестов, чем США на миллион человек», — отметил Milboz.
Комментарии 1446
В мире , Видео , Ситуация в мире , InoSMI.Ru , Fox News , США
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