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США обвинили Китай в распространении коронавируса 

Артём Кульша и ещё 34 2 часа назад
Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений в США
Фото: globallookpress.com
Китай посеял коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, по всему миру через туристов. Об этом, как сообщает телеканал ABC, заявил советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро.
Наварро, как сообщал «Рамблер», — глава Национального совета по торговле при Белом доме. Вчера он заявил, что первый человек заразился коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухане, власти Китая знали об этом, но скрывали новый коронавирус от всего мира в течение двух месяцев, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Затем (китайские власти. — Прим. ред.) отправили сотни тысяч китайцев (туристов. — Прим. ред.) в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его (вирус. — Прим. ред.)», — заявил советник Трампа.
По этой причине он возложил на Пекин ответственность за то, каким образом ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается в Соединенных Штатах в настоящее время.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,7 миллиона человек. В США число заболевших превысило 1,4 миллиона человек.
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В мире , США , Ситуация в мире , COVID-19 , Дональд Трамп , ВОЗ , Китай
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