Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть
Фото: РИА Новости
Конфиденциальная информация 1200 представителей Европарламента (ЕП) попала в открытый доступ. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, эта информация содержит учетные записи и зашифрованные пароли должностных лиц и сотрудников ЕП. Также в открытый доступ попали данные 15 тысяч учетных записей специалистов по делам ЕС.
Отмечается, что атака затронула членов Европейской народной партии, крупнейшей политической фракции в парламенте.
Представитель партии Педро Лопес де Пабло подтвердил изданию, что произошла утечка базы данных, содержащая адреса электронной почты и пароли. Однако он отметил, что эта база данных относится к 2018 году и на данный момент устарела. Отмечается, что сейчас данные изъяты из общего доступа.
Ранее сообщалось, что 15 мая Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина, которого подозревают в хакерской атаке на Бундестаг в интересах разведывательных служб России.
14 мая Федеральное бюро расследований (ФБР) и Департамент внутренней безопасности (ДВБ) США сделали совместное заявление, в котором обвинили хакеров из Китая в серии взломов и краж данных американских медицинских организаций, которые изучали коронавирус.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Последние новости
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело Обнаружено «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело В России анонсировали создание вакцины от коронавируса к концу лета В России анонсировали создание вакцины от коронавируса к концу лета
Комментарии
В мире , Европа , Бундестаг , ЕС , Департамент внутренней безопасности США , ФБР , Европарламент
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убит главарь «Имарата Кавказ»
Убит главарь «Имарата Кавказ»
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
Викторию Боню выгнали из бутика в Монако
Викторию Боню выгнали из бутика в Монако
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина
Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
00:16
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение