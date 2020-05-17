Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть 

Конфиденциальная информация 1200 представителей Европарламента (ЕП) попала в открытый доступ. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, эта информация содержит учетные записи и зашифрованные пароли должностных лиц и сотрудников ЕП. Также в открытый доступ попали данные 15 тысяч учетных записей специалистов по делам ЕС

Отмечается, что атака затронула членов Европейской народной партии, крупнейшей политической фракции в парламенте.

Представитель партии Педро Лопес де Пабло подтвердил изданию, что произошла утечка базы данных, содержащая адреса электронной почты и пароли. Однако он отметил, что эта база данных относится к 2018 году и на данный момент устарела. Отмечается, что сейчас данные изъяты из общего доступа.