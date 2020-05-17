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Постпред США опозорился по «методичке украинской дипломатии» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 47 минут назад
Постпред США опозорился с депортацией крымских татар
Фото: Reuters
Американский постпред при ОБСЕ Джеймс Гилмор перепутал снимок Лодзинского гетто с фотографией депортации в 1944 году крымских татар, сообщило посольство России в США.
Посольство напомнило, что ту же ошибку совершили украинские дипломаты в Вашингтоне в 2019 году.
«Очень плохая и провальная идея использовать методичку украинской дипломатии», — приводит ТАСС текст сообщения российского посольства.
Снимок находится в архиве вашингтонского Музея памяти жертв Холокоста. Как сообщается на сайте музея, на фото «евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942–44».
Позднее Гилмор удалил публикацию и опубликовал новую, где заменил фотографию.
В Крыму 18 мая провозглашен Днем памяти депортированных народов. Он установлен в 1994 году региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году.
После референдума 2014 года президент России Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
Напомним, в мае 2019 года посольство Украины в США опубликовало фотографию из архива вашингтонского Музея памяти жертв Холокоста как снимок депортации крымских татар в 1944 году. Фото также было использовано некоторыми украинскими СМИ для статей о депортации крымских татар.
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В мире , США , Джеймс Гилмор , Владимир Путин , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС
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