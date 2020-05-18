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Коронавирус выявлен у 4,7 млн человек по всему миру 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 58 минут назад
Названо число заболевших коронавирусом в мире
Фото: Reuters
Число случаев коронавируса нового типа в мире превысило 4,7 млн, свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, анализирующего данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Число выявленных случаев заражения в мире составляет 4 млн 702 тыс. 603, передает РИА «Новости».
Количество выздоровевших уже превысило отметку в 1,7 млн человек. Число летальных исходов составляет 314 тыс. 476 человек по всему миру.
За минувшие сутки в России подтвердили 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса. Более 67 тыс. человек выздоровели. В России проведено свыше 6,9 млн тестов на коронавирус.
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В мире , Коронавирус , Медицинские маски , РИА Новости
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