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Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса. Об этом заявил в субботу канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.
"Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса", — сказал он. По его словам, испытания будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи (город Галифакс, провинция Новая Шотландия). "Если они будут успешными, то мы будем производить и распространять вакцину в нашей стране", — подчеркнул премьер-министр.
13 мая Трюдо сообщил, что канадские ученые начали проведение серологических тестов, которые позволят выявить в крови людей антитела, способные противостоять коронавирусу.
Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразилось 75 тыс. человек, свыше 5,5 тыс. инфицированных умерли, 37,2 тыс. заболевших выздоровели.
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Комментарии
В мире , Джастин Трюдо , Минздрав РФ , Канада
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