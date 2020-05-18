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В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 9 50 минут назад
В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Семь новых случаев заражения коронавирусом и 18 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 11 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из семи новых случаев — 3 локальные, (два в провинции Цзилинь, один в Шанхае), и четыре ввозных — все в автономном районе Внутренняя Монголия.
В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1704 ввозных случая COVID-19, 1659 человек уже выздоровели, в больницах остаются 45 пациентов.
Все на территории материкового Китая было выявлено 82 954 случая заражения коронавирусной инфекций, из них 78 227 человек выздоровели, 4633 умерли.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 18 таких случаев, из них 16— локальные, два — ввозные. За сутки из карантина были выпущены 85 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 448 бессимптомных носителей.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1024 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (44 человека уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 395 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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В мире , Другое , ВОЗ , Китай , Монголия , Шанхай
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