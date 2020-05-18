В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19 

Семь новых случаев заражения коронавирусом и 18 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 11 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из семи новых случаев — 3 локальные, (два в провинции Цзилинь, один в Шанхае ), и четыре ввозных — все в автономном районе Внутренняя Монголия

В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1704 ввозных случая COVID-19, 1659 человек уже выздоровели, в больницах остаются 45 пациентов.

Все на территории материкового Китая было выявлено 82 954 случая заражения коронавирусной инфекций, из них 78 227 человек выздоровели, 4633 умерли.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 18 таких случаев, из них 16— локальные, два — ввозные. За сутки из карантина были выпущены 85 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 448 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1024 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (44 человека уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 395 вылечились).