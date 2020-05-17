В Непале зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

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Министерство здравоохранения и народонаселения Непала в субботу подтвердило первую зарегистрированную на территории государства смерть из-за вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на заявление ведомства.

"Детальное расследование и серия тестов свидетельствуют о том, что это первая смерть из-за [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 в стране", — цитирует издание заявление представителя Минздрава.

По данным газеты, инфицированная коронавирусом женщина умерла по дороге в госпиталь. Медики провели тесты на коронавирус посмертно, они дали положительные результаты.

В Непале зафиксирован 281 случай заражения коронавирусом нового типа.