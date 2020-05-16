Над Бразилией увидели НЛО 

В соцсетях появилась информация о НЛО, упавшем близ Рио-де-Жанейро . Тысячи жителей стали публиковать видеозапись, которая показывает предполагаемое падение НЛО близ городка Маже , к северу от Рио-де-Жанейро. Объект якобы упал в лесное озеро. На кадрах видны синие, красные и желтые шары, движущиеся по небу, а в одном видео показаны огни, расположенные в виде треугольника.

Другие пользователи разместили кадры с плавающим красным шаром, а также странные мигающие огни на горизонте.

Один из свидетелей, Андре Ди Мауро написал в Твиттере: «Есть сообщения, что что-то упало в озеро. Но это не похоже на спутник».

Очевидцы также заявили, что инцидентом заинтересовались военные. Они оцепили территорию озера и стали изымать смартфоны у местных жителей с изображениями НЛО.

Ажиотаж усилился, когда выяснилось, что на картах Google место падения НЛО находится некий белый объект странной формы. В компании заявили, что спутник просто зафиксировал отблеск от здания.

Тем временем, энтузиасты НЛО ударились в конспирологию: они заявили, что сообщения о бразильском НЛО начали исчезать в Твиттере и других соцсетях.