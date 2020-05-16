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Украинская писательница назвала российские соцсети помойкой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 40 минут назад
«Помойки»: на Украине оценили российские соцсети
Фото: NEWSONE/YouTube
Украинская писательница Лариса Ницой назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.
«Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев», — заявила Ницой в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Она также поддержала решение украинского руководства продлить санкции против российских соцсетей, это, по мнению писательницы, поможет избежать влияния России.
В пятницу Украинский президент Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых Киев ввел санкции, и продлил санкции против российских соцсетей и сайтов.
МИД России назвал актом прямой цензуры блокировку российских интернет-ресурсов на Украине. Москва заявила, что потребует от представителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на действия Киева.
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В мире , Конфликты , Лариса Ницой , Владимир Зеленский , МИД , ОБСЕ , РИА Новости
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