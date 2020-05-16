Китай отчитали за ракету, едва не упавшую на Нью-Йорк

Глава NASA Джим Брайденстайн упрекнул китайские власти в неконтролируемом падении ступени ракеты Long March-5B, обломки которой на днях упали на африканские деревни.

"Пустой центральный бак Long March-5B массой порядка 20 тонн был в неконтролируемом падении на всей траектории, которая проходила над Лос-Анжелесом и другими плотно населенными раонами. Фактически, эта ступень, крупнейший за почти 30 неконтролируемо падавший с орбиты объект, упав немного раньше, могла поразить Нью-Йорк. В двух деревнях в Кот-д'Ивуаре сообщили о находке предполагаемых обломков упавшей ракетной ступени.

Нет лучшего объяснения того, почему нам нужно соглашение по "Артемиде" (соглашение о правилах освоения Луны). Для США жизненно необходимо разработать и установить нормы поведения против таких безответственных действий. Исследование космоса должно вдохновлять надежду и любопытство, а не страх", — заявил он.

Ранее появились сведения, что обломки центрального бака ракеты упали в деревне Махону, вблизи города Боканада в республике Кот-д'Ивуар. При этом район как раз находится по пути возможного пролета обломков.