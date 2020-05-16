Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины 

Российский сенатор Владимир Джабаров перечислил регионы, которые могут выйти из состава Украины в ближайшее время.

В интервью «Парламентской газете» Джабаров заявил , что общественный раскол в незалежной чрезвычайно велик и многие области сейчас «выжидают».

В случае кризиса они перестанут быть украинскими. В частности, Украину могут покинуть Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье. Эти регионы могут последовать за ДНР и ЛНР, где «даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины».

По словам сенатора, Россия с тревогой наблюдает за ситуацией в приграничном южном государстве: президент Зеленский по факту не управляет страной, а определенные силы пытаются расшатать государственность.

Джабаров также предположил, что до конца 2020 года Киев может выйти из Минских соглашений. На сегодня понятно, что украинские власти не собираются исполнять пункты документа.

Подобный шаг окончательно подорвет доверие к Киеву на Западе.

«Думаю, Запад устал от Украины, как устают от неродного, капризного и болезненного ребёнка. И больше не хочет помогать Киеву, готов использовать население страны как дешёвую рабочую силу», — подытожил Джабаров.

Владимир Джабаров — заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.