В Германии за сутки заразились COVID 583 человека

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Число новых случаев заражения коронавирусом на территории ФРГ за последние 24 часа возросло на 583, погибли 33 пациента, сообщает институт Роберта Коха

Согласно статистике, прирост зараженных и новых летальных случаев снижается в стране на протяжении нескольких недель. Днем ранее от COVID-19 погибли 57 человек.

По данным института, в стране выявлено 174 355 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, погибли почти 8 тыс. пациентов, выздоровели — более 153 тыс.

Наибольшее число заражений зафиксировано в Баварии, на втором месте находится Вестфалия, на третьем — Баден-Вюртемберг.