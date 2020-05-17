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В Германии за сутки коронавирусом заразились 583 человека 

Газета.Ru и ещё 2 36 минут назад
В Германии за сутки заразились COVID 583 человека
Фото: ТАСС
Число новых случаев заражения коронавирусом на территории ФРГ за последние 24 часа возросло на 583, погибли 33 пациента, сообщает институт Роберта Коха.
Согласно статистике, прирост зараженных и новых летальных случаев снижается в стране на протяжении нескольких недель. Днем ранее от COVID-19 погибли 57 человек.
По данным института, в стране выявлено 174 355 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, погибли почти 8 тыс. пациентов, выздоровели — более 153 тыс.
Наибольшее число заражений зафиксировано в Баварии, на втором месте находится Вестфалия, на третьем — Баден-Вюртемберг.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Роберт Кох , ВОЗ , Германия
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