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Панама продлила запрет на международные рейсы до 22 июня 

РИА Новости и ещё 2 21 минуту назад
Панама продлила запрет на международные рейсы
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Панама продлила запрет на международные авиарейсы до 22 июня, сообщила Служба гражданской авиации страны.
"Служба гражданской авиации информирует население, что в координации с министерством здравоохранения… было принято решение продлить на 30 дней прибытие и убытие международных рейсов с 22 мая с 23.59", — говорится в сообщении.
Под исключение подпадают гуманитарные рейсы, а также полеты, связанные с доставкой лекарств и медоборудования.
Панама является крупным транспортным хабом Латинской Америки. Через столичный аэропорт "Токумен" проходят рейсы из 90 городов Северной и Южной Америки, а также Европы.
В Панаме зарегистрировано 9118 случаев заболевания коронавирусом, 6080 пациентов вылечились, 260 погибли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Продлить жизнь , Минздрав РФ , Панама
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