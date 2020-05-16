Панама продлила запрет на международные рейсы

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Панама продлила запрет на международные авиарейсы до 22 июня, сообщила Служба гражданской авиации страны.

"Служба гражданской авиации информирует население, что в координации с министерством здравоохранения… было принято решение продлить на 30 дней прибытие и убытие международных рейсов с 22 мая с 23.59", — говорится в сообщении.

Под исключение подпадают гуманитарные рейсы, а также полеты, связанные с доставкой лекарств и медоборудования.

Панама является крупным транспортным хабом Латинской Америки. Через столичный аэропорт "Токумен" проходят рейсы из 90 городов Северной и Южной Америки, а также Европы.

В Панаме зарегистрировано 9118 случаев заболевания коронавирусом, 6080 пациентов вылечились, 260 погибли.

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