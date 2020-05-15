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Трамп: эпидемию COVID-19 должны были остановить ещё в КНР 

News.ru 1 час назад
Трамп сделал заявление о пандемии
Фото: White House/Global Look Press
Китай должен был расправиться с COVID-19 до того, как вирус перекинулся на остальную часть мира. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
Этого никогда не должно было произойти. Он пришел из Китая — он должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир, — отметил глава Белого дома на пресс-конференции.
Американский лидер напомнил, что уже 186 стран мира столкнулись с COVID-19. По его словам, Россия и Франция сильнее других пострадали от вируса. При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты не гонятся за первенством в изобретении вакцины. Америка даже готова использовать китайские разработки, если их учёные в этом преуспеют, передаёт «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал, что спецслужбы США обвинили Китай в кибератаке на американские учреждения, которые занимаются коронавирусными исследованиями. ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры заявили, что хакеры пытались похитить информацию о разрабатываемой вакцине от коронавируса.
Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Вашингтон вместе с союзниками хотят использовать ситуацию с СOVID-19 для продвижения своего видения мирового порядка. Министр напомнил, что США давят на страны, проводящие независимую внешнюю политику, критикуют Всемирную организацию здравоохранения и не хотят временно остановить односторонние санкции в условиях пандемии.
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Комментарии 1
В мире , Сергей Лавров , Дональд Трамп , ФБР , ВОЗ , Интерфакс , Китай , США
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