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Абэ предложил проверить действия ВОЗ по борьбе с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Япония не доверяет ВОЗ в борьбе с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Япония совместно с Евросоюзом намерены обратиться с предложением о "проведении честной, независимой и всеобъемлющей проверки" действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в пятницу японский премьер-министр Синдзо Абэ.
"Совместно с ЕС предложим, чтобы была проведена честная, независимая и всеобъемлющая проверка", — цитирует премьера агентство Киодо.
Подобное предложение будет сделано в ходе сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции.
Глава японского МИД Тосимицу Мотэги в свою очередь особо отметил важность того, чтобы расследование проводилось независимой стороной.
"В международном сообществе ведутся многочисленные обсуждения относительно того, откуда именно появился вирус и относительно изначальных ответных мер. Необходимо, чтобы было проведено детальное расследование. И очень важно, чтобы оно было проведено независимой стороной", — добавил он.
Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии, по данным 01.00 субботы (19.00 пятницы мск) выросло за сутки на 50 человек и составило 16 965 человек. Наибольшее число заражений выявлено в Токио — 4883 человека, однако впервые с 22 марта суточный прирост составил менее 10 человек. Всего скончались 742 человека. Выздоровели 11 462 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 4,3 миллиона случаев заражения, более 295,1 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Синдзо Абэ , МИД , ЕС , ВОЗ , Япония
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