Япония не доверяет ВОЗ в борьбе с коронавирусом

"Совместно с ЕС предложим, чтобы была проведена честная, независимая и всеобъемлющая проверка", — цитирует премьера агентство Киодо.

Подобное предложение будет сделано в ходе сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции.

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги в свою очередь особо отметил важность того, чтобы расследование проводилось независимой стороной.

"В международном сообществе ведутся многочисленные обсуждения относительно того, откуда именно появился вирус и относительно изначальных ответных мер. Необходимо, чтобы было проведено детальное расследование. И очень важно, чтобы оно было проведено независимой стороной", — добавил он.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии, по данным 01.00 субботы (19.00 пятницы мск) выросло за сутки на 50 человек и составило 16 965 человек. Наибольшее число заражений выявлено в Токио — 4883 человека, однако впервые с 22 марта суточный прирост составил менее 10 человек. Всего скончались 742 человека. Выздоровели 11 462 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 4,3 миллиона случаев заражения, более 295,1 тысячи человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.