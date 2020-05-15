Саакашвили объяснил причины работы с Зеленским 

По мнению политика, за год своей деятельности Зеленский смог не потерять своих положительных качеств и не измениться в худшую сторону. «Он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "дорогих друзей", он не принимает участия в коррупции», — сказал Саакашвили.

Саакашвили считает, что Зеленский действительно хочет провести эффективные реформы и нуждается в помощи. Политик подчеркнул, что не согласился бы на роль «свадебного генерала».

14 мая Саакашвили на своей странице в Facebook начал набирать команду реформаторов, прикрепив к своей записи специальную форму для участия в конкурсе.