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Саакашвили объяснил причины работы с Зеленским 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Саакашвили объяснил причины работы с Зеленским
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Глава исполкома Национального комитета Украины по реформам Михаил Саакашвили объяснил причины, по которым он согласился работать в команде президента Владимира Зеленского. Его слова приводит «112 Украина».
По мнению политика, за год своей деятельности Зеленский смог не потерять своих положительных качеств и не измениться в худшую сторону. «Он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "дорогих друзей", он не принимает участия в коррупции», — сказал Саакашвили.
Саакашвили считает, что Зеленский действительно хочет провести эффективные реформы и нуждается в помощи. Политик подчеркнул, что не согласился бы на роль «свадебного генерала».
14 мая Саакашвили на своей странице в Facebook начал набирать команду реформаторов, прикрепив к своей записи специальную форму для участия в конкурсе.
Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован 7 мая. Вскоре после этого Грузия отозвала своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе в знак несогласия с кадровой политикой украинских властей. Зеленский заявил, что решение грузинской стороны является ошибкой, пообещав не применять в ответ зеркальных мер.
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В мире , Украина , Теймураз Шарашенидзе , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили
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