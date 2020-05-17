В Китае выявили 17 новых случаев коронавируса

Китайские медики обнаружили за сутки 17 новых случаев инфицирования коронавирусом на материковой территории страны, из них 12 протекают в бессимптомной форме, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Госкомздрава КНР

По официальным данным, новых летальных исходов от COVID-19 за последние 24 часа специалисты не обнаружили. Из пяти активных случаев два были ввезены из-за рубежа.

Также в настоящее время под наблюдением врачей остаются 515 бессимптомных носителей инфекции, курс лечения проходят 86 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Выздоровели от заболевания около 78 тыс. пациентов.