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В Китае выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 12 58 минут назад
В Китае выявили 17 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
Китайские медики обнаружили за сутки 17 новых случаев инфицирования коронавирусом на материковой территории страны, из них 12 протекают в бессимптомной форме, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Госкомздрава КНР.
По официальным данным, новых летальных исходов от COVID-19 за последние 24 часа специалисты не обнаружили. Из пяти активных случаев два были ввезены из-за рубежа.
Также в настоящее время под наблюдением врачей остаются 515 бессимптомных носителей инфекции, курс лечения проходят 86 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Выздоровели от заболевания около 78 тыс. пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ , Интерфакс , Китай
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