Скоро в риторике Кремля "слуги народа" превратятся в "слуг войны".

Представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил по итогам видеоконференции Контактной группы, что из-за позиции украинских участников консультации оказались под угрозой срыва. По словам Грызлова, это произошло из-за того, что новые представители Украины на переговорах "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса".

Андрей Ермак на пресс-конференции, во время которой он ознакомил общественность со своей инициативой, выразил надежду, что такое расширение приведет к активизации работы Минской группы и что российская сторона также расширит состав переговорщиков. Однако, как и следовало ожидать, произошло ровно противоположное тому, чего ожидали Зеленский и Ермак. И ничего удивительного в этом нет.

Из "слуг народа" в "слуг войны"

Украинская сторона добивается результативных переговоров с российской стороной. А российская сторона вообще не считает себя ни стороной переговоров, ни участником конфликта, ни оккупантом Донбасса. Она считает себя посредником и добивается прямых переговоров Киева с марионеточными администрациями "народных республик".

Именно статуса посредника для России добивался заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак , когда согласовал с Андреем Ермаком идею создания консультативного совета с участием представителей украинского руководства, оккупированных территорий и — внимание — представителей посредников на переговорах — Германии, Франции, России и ОБСЕ . Идея была заблокирована, так как не нашла поддержки ни в Берлине, ни в Париже и вызвала бурю возмущения в украинском обществе. И расширение украинской делегации в Москве сочли развитием политики по углублению этого дипломатического провала.

Борис Грызлов обвинил украинских переговорщиков в том, что они пытаются "выдавить" из рабочих групп представителей "народных республик", и даже отметил, что "партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны".

Последовательность в российских оценках напоминает о тупике

Эту риторику трудно назвать новой. В 2014 году "партией войны" в Москве называли руководство Украины, которое пришло к власти после Майдана, и воспринимали в качестве альтернативного переговорщика нового президента Петра Порошенко . Спустя год после избрания Порошенко к "партии войны" были причислены его соратники, а затем и он сам.

Примерно тот же процесс мы наблюдаем и в отношении новой украинской власти — появились "слуги войны", а вскоре "президентом войны" будет объявлен и сам Зеленский, избранный главой государства как раз год назад.

И эта последовательность в российских оценках напоминает о тупике, в котором находится ситуация в российско-украинском конфликте. Москва продолжает оккупировать украинские территории и требует от Киева прямых переговоров с теми, кого в Кремле назначили руководить Донбассом. В Киеве продолжают рассчитывать, что смогут договориться с Владимиром Путиным , и пытаются найти то, чего просто не существует — платформу для компромисса. В Москве считают такие поиски намеренным игнорированием российской политики.

И если уж совсем просто — Зеленский не понимает намерений и устремлений Путина, а Путин не понимает, что Зеленский не может понять, чего хотят в Кремле. И в результате этого кризиса понимания "слуги народа" в московской интерпретации превращаются в "слуг войны", интерес к диалогу с украинской властью исчезает, зато начинается поиск тех, с кем можно было бы договориться, кому нужно помочь занять кабинеты в президентской администрации.

При том что любой новый украинский президент обречен пройти тот же путь, который уже прошел Порошенко и сейчас проходит Зеленский — или быстро потерять власть. Ни один украинский президент просто не может безнаказанно подарить Украину России.

И это как раз то, чего в Кремле явно не готовы понять.