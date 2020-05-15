Из-за революций и нового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, украинцы все больше стремятся работать за границей. Об этом сообщает «Апостроф».

Издание рассказало истории двух украинцев, которые в 2014 году добровольно отправились в армию, но позже были вынуждены уехать из Украины в поисках заработка.

Бывший пограничник Олег Грынчак служил на Закарпатье. После демобилизации он вернулся на столярное предприятие, где делал окна и двери. По его словам, раньше на этом можно было заработать, но затем появилось слишком много требований и затраты стали слишком высоки.

«С приходом Порошенко начался вообще дурдом — надо было платить много налогов, поэтому я на все плюнул, закрыл и поехал за границу», — объяснил он.

Сначала он работал укладчиком тротуарной плитки и бордюров в чешском Брно, зарабатывая полторы тысячи долларов. Затем устроился столяром на производство окон и дверей, получал сто чешских крон в час (около 290 рублей). Теперь он планирует работать напрямую с заказчиком как подрядчик, но не может попасть в Чехию из-за коронавируса.

«Оставаться на Украине за 6-8 тысяч, то пусть они идут подальше! Они пенсионерам должны платить такую пенсию, а не рабочим», — возмутился Грынчак.

Второй собеседник издания, Артем, был участником Евромайдана и добровольцем в Донбассе. В 2016-м он вступил в патрульную полицию в Кременчуге, затем работал охранником, но в итоге оказался в Польше на заводе LG Chem по производству электродвигателей. В Польше Артему жить не нравится, но зарплаты там не сравнимы с украинскими.

«Польша мне не нравится. Там, кроме зарплаты, ничего хорошего нет. Зарплаты там действительно от наших больше в разы — получал около 900 евро. Но работаешь, как дурная лошадь», — отметил он.

Как писал «Рамблер», экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева говорил, что от семи до девяти миллионов украинцев периодически выезжают на работу за границу. По данным Госслужбы статистики, на Украине около 24 миллионов трудоспособного населения, то есть трудиться за рубеж периодически выезжает каждый третий работник.