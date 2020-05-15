Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцы послали власть подальше из-за низких зарплат 

Мария Иванова 6 минут назад
Из-за революций и нового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, украинцы все больше стремятся работать за границей. Об этом сообщает «Апостроф».
Издание рассказало истории двух украинцев, которые в 2014 году добровольно отправились в армию, но позже были вынуждены уехать из Украины в поисках заработка.
Нищие заробитчане разорили режим Порошенко
Бывший пограничник Олег Грынчак служил на Закарпатье. После демобилизации он вернулся на столярное предприятие, где делал окна и двери. По его словам, раньше на этом можно было заработать, но затем появилось слишком много требований и затраты стали слишком высоки.
«С приходом Порошенко начался вообще дурдом — надо было платить много налогов, поэтому я на все плюнул, закрыл и поехал за границу», — объяснил он.
Сначала он работал укладчиком тротуарной плитки и бордюров в чешском Брно, зарабатывая полторы тысячи долларов. Затем устроился столяром на производство окон и дверей, получал сто чешских крон в час (около 290 рублей). Теперь он планирует работать напрямую с заказчиком как подрядчик, но не может попасть в Чехию из-за коронавируса.
«Оставаться на Украине за 6-8 тысяч, то пусть они идут подальше! Они пенсионерам должны платить такую пенсию, а не рабочим», — возмутился Грынчак.
Второй собеседник издания, Артем, был участником Евромайдана и добровольцем в Донбассе. В 2016-м он вступил в патрульную полицию в Кременчуге, затем работал охранником, но в итоге оказался в Польше на заводе LG Chem по производству электродвигателей. В Польше Артему жить не нравится, но зарплаты там не сравнимы с украинскими.
«Польша мне не нравится. Там, кроме зарплаты, ничего хорошего нет. Зарплаты там действительно от наших больше в разы — получал около 900 евро. Но работаешь, как дурная лошадь», — отметил он.
Как писал «Рамблер», экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева говорил, что от семи до девяти миллионов украинцев периодически выезжают на работу за границу. По данным Госслужбы статистики, на Украине около 24 миллионов трудоспособного населения, то есть трудиться за рубеж периодически выезжает каждый третий работник.
Комментарии 108
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Пусть говорят» рассказали о закрытии шоу
В «Пусть говорят» рассказали о закрытии шоу
Украина столкнулась с новой проблемой
Украина столкнулась с новой проблемой
Заболевшая COVID-19 Навка показала фото из больницы
Заболевшая COVID-19 Навка показала фото из больницы
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Видео
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение