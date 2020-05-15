Офис генерального прокурора Украины заинтересовался ситуацией с содержании в киевском отеле "Венеция" 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране в связи с карантином, сообщает агентство "Украинские новости".

Отмечается, что уголовное дело из-за инцидента не открыли, пока "изучается вопрос". По информации источника агентства, этим занимается замгенпрокурора Гюндуз Мамедов

Почти пятьдесят младенцев появились на свет в украинской клинике "Биотех", их родили суррогатные матери. Медицинское учреждение позже опубликовало сюжет на английском языке о содержании новорожденных в гостинице, ролик распространился в соцсетях и вызвал общественный резонанс.