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В киевском отеле застряли 46 рожденных для иностранцев младенцев 

РИА Новости 2 часа назад
Офис генерального прокурора Украины заинтересовался ситуацией с содержании в киевском отеле "Венеция" 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране в связи с карантином, сообщает агентство "Украинские новости".
Отмечается, что уголовное дело из-за инцидента не открыли, пока "изучается вопрос". По информации источника агентства, этим занимается замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.
Почти пятьдесят младенцев появились на свет в украинской клинике "Биотех", их родили суррогатные матери. Медицинское учреждение позже опубликовало сюжет на английском языке о содержании новорожденных в гостинице, ролик распространился в соцсетях и вызвал общественный резонанс.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала правоохранительные органы и правительство обратить внимание на фактическую продажу младенцев за границу.
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В мире , Видео , Украина , Людмила Денисова , Гюндуз Мамедов , МВД
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