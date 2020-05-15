Переговоры по Донбассу завершились провалом

Продолжавшиеся более семи часов переговоры Трехсторонней контактной группы о прекращении огня в Донбассе завершились провалом. По словам полпреда РФ Бориса Грызлова, ответственность за это полностью несет Киев , который де-факто поощряет обстрелы гражданского населения в самопровозглашенных республиках.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе не смогла принять итоговое заявление после прошедших 14 мая переговоров в видеоформате. Об этом по итогам заседания журналистам сообщил полпред России на переговорах Борис Грызлов

На повестке дня стоял вопрос о мерах по прекращению огня. «Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года», — рассказывает представитель России.

Во время заседания Грызлов указал, что ситуация с обеспечением безопасности на линии соприкосновения остается сложной.

«Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины», — заявил российский полпред.

В качестве подтверждения своих слов он привел данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ , согласно которым абсолютно все жертвы и пострадавшие от обстрелов среди гражданского населения являются жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«В глазах жителей Донецкой и Луганской областей нынешняя киевская власть все меньше отличается от прошлой», — прокомментировал он эту ситуацию.

Чтобы переломить эту тенденцию Россия предложила сторонам отказаться от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций. Также: не применять любой вид огня, включая снайперский, и взять на себя обязательства по не размещению тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи от них. Кроме того прозвучало предложение применять строгие дисциплинарные меры к нарушителям режима прекращения огня.

На самом деле ни одно из этих предложений нельзя назвать новым. Все они так или иначе отражены либо в Минских соглашениях, либо в решениях Парижского саммита «Нормандской четверки».

Однако в рамках ТКГ Киев «отказывается принять конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня». По словам Грызлова, из-за позиции Украины видеоконференция «оказалась на грани срыва».

На нынешнем заседании состав украинской делегации был значительно обновлен. Ранее на переговорах позицию Украины представлял бывший президент Леонид Кучма , который не имеет официального государственного статуса. Теперь его место занял вице-премьер Украины Алексей Резников . Кроме того, в каждую подгруппу ТКГ были делегированы представители профильных украинских министерств рангом не ниже замминистра.

Российский полпред указал, что новые участники украинской делегации «продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса».

Это противоречит букве Минских соглашений, которые подразумевают прямой диалог Донбасса с Киевом, однако полностью соответствует позиции украинского правительства

Украинские власти считают, что вступив в прямые переговоры с Донецком и Луганском, они де-факто признают, что Москва не является стороной конфликта.

«Такими действиями киевская власть грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер», — возмутился действиями украинской делегации Грызлов.

Однако нарушение резолюций СБ ООН — последнее, что беспокоит украинскую делегацию. Составляющие ее теперь официальные лица высокого ранга вынуждены так или иначе оглядываться на мнение общества и парламента. Это поставит переговоры в еще большую зависимость от внутриполитической ситуации на Украине.

Повысив уровень своей делегации, как указывал глава офиса президента Украины Андрей Ермак , Киев надеется вынудить на аналогичные действия Москву.

По его словам, Киев считает возможным диалог с ЛНР и ДНР лишь, в том случае, если Донецк и Луганск представлять лица от гражданского общества, «у которых есть только гражданство Украины, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, которые вынужденно остались на оккупированной территории, которые не являются преступниками сегодня, не убивали наших солдат, не принимали преступных решений».

Наблюдается явный разрыв даже в понимании сути трехсторонней группы. Если для России три стороны переговоров — это Киев, Донецк и Луганск, то у Украины другой взгляд. «В переговорах есть три стороны: Украина, Россия и ОБСЕ», — говорит Ермак.

Следующая встреча ТКГ состоится 27 мая. Однако с нынешним подходом Киева, она также вряд ли принесет результатов.