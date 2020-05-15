География COVID-19: какие регионы обходит эпидемия?

В отличие от сезонного гриппа, который распространяется равномерно как в мегаполисах, так и в провинциях, коронавирус «зависает» пятнами на картах стран. Почему эпидемия оставляет целые участки страны в покое, стойко поражая при этом другие регионы?

Деревенские врачи из французских департаментов Дром и Бретань рассказывают, что они играют в онлайн-игры, чтобы скоротать время в своих наспех переоборудованных больницах, напрасно ожидая наплыва пациентов с коронавирусом.

«Нам не пришлось сражаться», — говорит Селин Гондойн (Céline Gondoin), врач из Дрома.

Доктор Селин Бертье (Céline Berthié), из коммуны Кюссак-Форт-Медок, что к северу от Бордо , говорит, что она принимает в неделю 4 или 5 пациентов с подозрением на covid-19, хотя ожидала увидеть «цунами зараженных». В этой коммуне, как и во многих других местах, быстро созданные амбулаторные консультационные центры безлюдны. Некоторые уже закрылись, как в Гренобле . Некоторые не приняли ни одного пациента.

«Линия Мажино» между регионами с угрожающей статистикой и спокойными областями делит Францию на северо-восток и юго-запад, образуя «фронтовую» зону в столичном регионе.

Коронавирус как будто обосновался на нескольких территориях и не собирается их покидать. На долю десяти департаментов приходится половина смертей. И наоборот, в шестнадцати департаментах с начала эпидемии было зарегистрировано менее десяти смертей суммарно.

Заманчиво было бы видеть во всем этом положительный эффект карантинных мер. Но это странное неравномерное распространения коронавируса кажется постоянным, независимо от принимаемых мер. Такая закономерность обнаружена в Испании , где Мадрид Каталония дают 60% смертельных случаев, и в Италии — 70% летальных исходов зарегистрированы в Ломбардии и в Эмилии-Романье. Неравномерная картина возникает и в Швеции Нидерландах , которые, тем не менее, не приняли карантинных мер. В южном регионе Нидерландов, например, зафиксировано 530 смертей на миллион жителей, а на западе, где расположен Амстердам, — 220.

«Что удивительно, так это не только концентрация эпидемии, но и тот факт, что эта концентрация не меняется со временем», — отмечает Оливье Буба-Ольга (Olivier Bouba-Olga), профессор Университета Пуатье, который отслеживает эволюцию эпидемии с момента ее возникновения.

Этот специфический способ распространения вируса уже был замечен в 2002-2003 годах, во время предыдущей эпидемии — SARS-Cov-1. Этот вирус, похожий на нынешний (названный SARS-Cov-2), также распространился «масляными пятнами», концентрируясь на некоторых городах Китая, Сингапура, Тайваня, Гонконга и даже Торонто.

В ретроспективе исследования выделяют два основных фактора: основополагающая роль суперконтаминирующих событий (распространения вирусной инфекции) и внутрибольничная передача медицинскому персоналу. Они играют ключевую роль в нынешней эпидемии. Вспомним евангелическое собрание в Мюлузе, где заразились более тысячи верующих, включая медсестру, которая, как утверждается, заразила 250 сестринских коллег в университетских больницах в Страсбурге. В Италии футбольный матч Лиги чемпионов «Аталанты» против «Валенсии» считается спусковым механизмом национальной эпидемии: там собралось около 40 тысяч болельщиков. «Немецким Уханем» стал карнавал в Гангельте, недалеко от нидерландской границы. На этих собраниях, где люди стоят вплотную друг к другу, загрязнение через дыхательные пути максимально.

Важно еще и то, что большинство загрязнений происходит во время длительных социальных взаимодействий в замкнутой среде. Проанализировав более 7 тысяч 300 случаев заболевания за пределами первоначального очага (провинции Хубэй), китайские исследователи обнаружили, что заражения происходили в закрытых помещениях, в основном, в квартирах. Другое исследование, проведенное в Нью-Йорке, указывает на роль метро, ограниченного пространства, как содействующего фактора распространения эпидемии по всему городу.

В закрытых местах процесс будет одинаковым: капли, оставленные носителями вируса, будут концентрироваться на поверхностях (одежда, стены, ручки, смартфоны), а потом, через рот, нос и глаза (они — «ворота» для вируса) попадают в организм другого человека.

Микрокапли могут оставаться «подвешенными» в воздухе, вызывая у человека заражение таким воздухом в течение нескольких часов. Эти взвеси могут накапливаться в замкнутых пространствах, например в больничных туалетах, и даже проникать в вентиляционные системы. Как только искра возникает, эпидемия переходит из одного закрытого места в другое: квартиры, метро, тюрьмы, дома престарелых или даже больницы. Они — второй «двигатель» нынешней эпидемии.

Только в парижских больницах в середине апреля на covid-19 были положительно протестированы 4 тысячи 275 медицинских работников. А среди сотрудников других медико-социальных учреждений по состоянию на 20 апреля насчитывалось 31 тысяча 900 возможных или подтвержденных случаев заболевания.

Еще один фактор, отмеченный некоторыми исследованиями: загрязнение воздуха или, точнее, скорость взвешенных частиц. Во Франции, Италии и Испании больше всего пострадали районы с наивысшим содержанием мелких частиц в воздухе. Это простое следствие урбанизированных территорий или реальная причинно-следственная связь? Несколько исследований указывают на способность вирусов «цепляться» за загрязняющие частицы и, таким образом, дольше выживать в воздухе и циркулировать вместе с ветром. Другая гипотеза: загрязнение воздуха усиливает симптомы covid-19, делая более уязвимой слизистую носа, горла и дыхательных путей. Впрочем, эти версии пока тоже не подтверждены.

Наконец, климат может также сыграть свою роль: высокая температура и ультрафиолетовое излучение, по идее, ослабляют вирусы, поэтому все надеются, что лето замедлит распространение пандемии.

Ограниченные пространства, плотность населения, больницы, метро… Теперь мы лучше понимаем, почему коронавирус предпочитает города сельской местности.

"Русская Германия"