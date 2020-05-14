ЦРУ: Китай угрожал и шантажировал ВОЗ

Согласно докладу ЦРУ, содержание которого, по словам издания, было подтверждено двумя представителями разведки США , Китай угрожал ВОЗ тем, что страна перестанет сотрудничать с организацией в сфере изучения и борьбы с коронавирусом, если будет объявлена чрезвычайная ситуация. В диалоге с изданием американские официальные лица заявили, что не могут сказать, принимал ли председатель КНР Си Цзиньпин личное участие в шантаже ВОЗ.

На прошлой неделе издание Der Spiegel опубликовало отчет Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), в котором говорится, что китайский лидер якобы 21 января по телефону попросил главу ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса придержать на время информацию о передаче вируса от человека к человеку и потянуть с предупреждением о пандемии.

При этом 20 января глава комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань уже говорил о том, что вирус может передаваться от человека к человеку.

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения 30 января, примерно через месяц после того, как Китай подтвердил появление неизвестного на тот момент патогена в городе Ухань.

Ранее 14 мая президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что без сомнений рассмотрит проект закона, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом . В рамках законопроекта «Об ответственности за COVID-19» президенту США предлагается вводить санкции, если Китай не предоставит полный отчет о возникновении вспышки заболевания.

В конце апреля Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая. Президент США предположил, что они могли скрыть информацию о коронавирусе. Китай отверг эти обвинения, назвав их «абсурдными».