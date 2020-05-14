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ЦРУ заподозрило Китай в попытках шантажировать ВОЗ 

Lenta.ru 47 минут назад
ЦРУ: Китай угрожал и шантажировал ВОЗ
Фото: Reuters
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) подозревает, что Китай пытался помешать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить мировую чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на начальных этапах пандемии коронавируса. Об этом сообщает Newsweek.
Согласно докладу ЦРУ, содержание которого, по словам издания, было подтверждено двумя представителями разведки США, Китай угрожал ВОЗ тем, что страна перестанет сотрудничать с организацией в сфере изучения и борьбы с коронавирусом, если будет объявлена чрезвычайная ситуация. В диалоге с изданием американские официальные лица заявили, что не могут сказать, принимал ли председатель КНР Си Цзиньпин личное участие в шантаже ВОЗ.
США получили жесткий ответ от Китая
На прошлой неделе издание Der Spiegel опубликовало отчет Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), в котором говорится, что китайский лидер якобы 21 января по телефону попросил главу ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса придержать на время информацию о передаче вируса от человека к человеку и потянуть с предупреждением о пандемии.
При этом 20 января глава комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань уже говорил о том, что вирус может передаваться от человека к человеку.
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения 30 января, примерно через месяц после того, как Китай подтвердил появление неизвестного на тот момент патогена в городе Ухань.
Ранее 14 мая президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что без сомнений рассмотрит проект закона, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. В рамках законопроекта «Об ответственности за COVID-19» президенту США предлагается вводить санкции, если Китай не предоставит полный отчет о возникновении вспышки заболевания.
В конце апреля Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая. Президент США предположил, что они могли скрыть информацию о коронавирусе. Китай отверг эти обвинения, назвав их «абсурдными».
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В мире , Си Цзиньпин , Линдси Грэм , Дональд Трамп , ВОЗ , ЦРУ , Китай , США
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