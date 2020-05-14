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В гостинице Киева нашли полсотни младенцев «на продажу» 

Новая Кубань и ещё 1 15 часов назад
В гостинице Киева нашли полсотни младенцев «на продажу»
Фото: РИА Новости
В Украине развивается скандал, поводом для которого стал опубликованный в социальных сетях ролик. На кадрах показано, как в гостинице "Венеция" находится 46 младенцев. По предварительным данным, эти дети рождены суррогатными матерями в украинской клинике "Биотех", их родители — иностранцы. Это жители Америки, Италии, Испании, Франции, Китая, Великобритании, Германии, Израиля, Румынии, Мексики и т. д. Из-за введенного карантина и прерванного авиасообщения новорожденных не смогли передать родителям, и теперь они содержаться в одном отелей Киева.
"В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространён видеоролик, на котором демонстрируется 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети — рождённые методом суррогатного материнства иностранных граждан различных стран", — написала в своём Telegram-аккаунте уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Она признала, что суррогатное материнство на Украине — это проблема, которая требует комплексного и немедленного реагирования. Денисова подчеркнула, что дети не должны становиться объектом торговли.
Ситуацией с младенцами заинтересовались правоохранительные органы, сообщает агентство "Українські новини". Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов взял вопрос на контроль, однако уголовное дело пока не возбуждено.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Людмила Денисова , Гюндуз Мамедов , МВД , Верховная Рада , Германия , Израиль , Испания , Италия , Киев , Китай , Мексика , Румыния , Великобритания , Франция
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