Трамп назвал новое наказание для Китая

«Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», — цитирует РИА «Новости» американского лидера.

Также он отметил, что случае страна «сэкономила бы 500 млрд долларов, если бы полностью разорвали отношения».

Таким образом Трамп прокомментировал возможные действия США в ответ на якобы неправильные, по мнению Вашингтона, действия Китая по ситуации с коронавирусом. Например, ведущая спрашивала мнение президента о том, чтобы прекратить выдачу виз китайским студентам.

Он также добавил, что у него хорошие отношения с лидером Китая Си Цзиньпином , но сейчас он «не хочет ему звонить».

Ранее Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, и напомнил, что тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в январе не обсуждалась.

Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.