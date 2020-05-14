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Трамп допустил разрыв отношений США с Китаем 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Трамп назвал новое наказание для Китая
Фото: Reuters
Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом, заявил президент страны Дональд Трамп на телеканале Fox News.
«Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», — цитирует РИА «Новости» американского лидера.
Также он отметил, что случае страна «сэкономила бы 500 млрд долларов, если бы полностью разорвали отношения».
Таким образом Трамп прокомментировал возможные действия США в ответ на якобы неправильные, по мнению Вашингтона, действия Китая по ситуации с коронавирусом. Например, ведущая спрашивала мнение президента о том, чтобы прекратить выдачу виз китайским студентам.
Он также добавил, что у него хорошие отношения с лидером Китая Си Цзиньпином, но сейчас он «не хочет ему звонить».
Ранее Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, и напомнил, что тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в январе не обсуждалась.
В мае американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Позже Китай отреагировал на это заявление сообщением о том, что планирует ответные санкции против американских чиновников.
Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.
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Комментарии
В мире , Си Цзиньпин , Линдси Грэм , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Сенат США , РИА Новости , Fox News , Китай , США
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