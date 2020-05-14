Зеленского обвинили во вредительстве

Он отметил, что украинский лидер "ни разу не поддержал" законопроект, который направлен на увеличение социальных выплат. Депутат добавил, что Зеленский при этом лично контролировал принятие закона для МВФ.

"Зачем принимать эти законы, если МВФ пересматривает условия кредитования не в пользу Украины?" — написал Дубовой.

По мнению депутата, такая политика Зеленского является " вредительством по отношению к собственной стране".