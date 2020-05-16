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На Украине обеспокоены опасностью украинских аппаратов ИВЛ 

News.ru и ещё 49 37 минут назад
На Украине обеспокоены опасностью украинских аппаратов ИВЛ
Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/GlobalLookPress
Ассоциация анестезиологов Украины высказала опасения по поводу вероятной опасности аппаратов ИВЛ украинского производства. В своём заявлении медики сообщили, что аппараты устарели и не соответствуют современным требованиям.
Члены ассоциации отметили, что украинцы возложили большие надежды на отечественный аппараты ИВЛ и считают, что Украина не столкнётся с проблемой нехватки медицинского оборудования во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Однако аппараты украинского производства могут быть «крайне опасными» в использовании.
Специалисты понимают, что здесь нечему радоваться, и даже называют некоторые из этих аппаратов «убийцами», потому что большинство из них не соответствуют современным требованиям, не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными, — привели сообщение Ассоциации анестезиологов Украины РИА Новости.
Медики также отметили, что у них вызывает недоумение стоимость этих аппаратов, которая колеблется от €20 тысяч до €45 тысяч, хоть изначально планировалось, что использование аппаратов украинского производства поможет избежать больших трат на зарубежный аналоги.
Ранее NEWS.ru писал, что сгоревшие аппараты Уральского приборостроительного завода могли быть произведены в Китае. Журналисты выяснили, что «российские» аппараты ИВЛ только собирают в РФ, а комплектующие заказывают за рубежом.
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В мире , Пожар в Санкт-Петербурге , РИА Новости
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