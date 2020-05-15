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В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 3 17 минут назад
В Белоруссии вышли на плато по коронавирусу
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Замминистра Минздрава Белоруссии Елена Богдан заявила в эфире местного телевидения о выходе республики на плато заболеваемости коронавирусом. Ее слова приводит РИА Новости.
«В последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем (положительных тестов на COVID-19 — ред.) в среднем где-то около 8,7−9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся», — рассказала Богдан.
По ее словам, в Белоруссии наблюдается пологий, а не пикообразный рост заболеваемости. Он отметила, что это произошло благодаря противоэпидемиологическим мероприятиям, которые были разработаны еще до прихода нового коронавируса в страну. Комментируя нагрузку на систему здравоохранения республики, она назвала запас прочности достаточным.
Белоруссия не стала вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства государств Европы. Президент республики Александр Лукашенко объяснял данное решение экономическими причинами. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно».
По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 26 772, всего за время эпидемии 151 пациент умер.
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В мире , Александр Лукашенко , Елена Богдан , Минздрав РФ , РИА Новости
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