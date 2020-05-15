В Белоруссии вышли на плато по коронавирусу

Белоруссии Замминистра Минздрава Елена Богдан заявила в эфире местного телевидения о выходе республики на плато заболеваемости коронавирусом. Ее слова приводит РИА Новости.

«В последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем (положительных тестов на COVID-19 — ред.) в среднем где-то около 8,7−9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся», — рассказала Богдан.

По ее словам, в Белоруссии наблюдается пологий, а не пикообразный рост заболеваемости. Он отметила, что это произошло благодаря противоэпидемиологическим мероприятиям, которые были разработаны еще до прихода нового коронавируса в страну. Комментируя нагрузку на систему здравоохранения республики, она назвала запас прочности достаточным.

Белоруссия не стала вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства государств Европы. Президент республики Александр Лукашенко объяснял данное решение экономическими причинами. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно».

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 26 772, всего за время эпидемии 151 пациент умер.