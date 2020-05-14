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Еще одна страна заявила о победе над коронавирусом 

Lenta.ru 36 минут назад
Еще одна страна заявила о победе над коронавирусом — на Маврикии не зафиксировано ни одного нового случая за 17 дней, а все больные выписаны. Об этом сообщает The Jakarta Post.
«Мы выиграли битву благодаря сотрудничеству с обществом», — сказал министр здравоохранения Кайлеш Ягутпала.
В частности, в стране были задействован строгий карантин, закрыты границы, не работали супермаркеты. При этом в стране все равно не торопятся открывать общественные места, включая пляжи и школы.
Оценен шанс заражения COVID-19 от переболевшего
За все время на Маврикии было зафиксировано 332 случая заражения коронавирусом, 10 человек умерли, остальные выздоровели.
Ранее сообщалось, что коронавирус отступил в Таиланде — 13 мая там впервые с момента начала эпидемии не зафиксировано ни одного нового случая и ни одной смерти от него. Несмотря на позитивные новости, власти призвали жителей не отказываться от мер предосторожности для борьбы с инфекцией. В частности часто мыть руки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию.
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В мире , Видео
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