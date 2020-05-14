Фраза «Мои руки» на русском языке была оставлена неизвестным пилотом в небе над США . Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно им, вчера легкий самолет «Сессна-172Н Скайхок» (Cessna 172N Skyhawk) вылетел из города Форт-Лодердейла, штат Флорида, и в течение примерно 60 минут летал над заказником Браунс Фарм. Маршрут полета сложился в надпись «Мои руки» на русском языке.

На днях, как сообщал «Рамблер», пилот Олег Кобзев , управляя легким самолетом Evektor Harmony LSA, написал «А где все?» над селом Сидоровка в Новосибирской области.

Он рассказал, что сделал подобное впервые, это было очень непривычно, а в небе буквы получаются прямее, чем на бумаге. Свой реальный почерк летчик назвал не очень хорошим.

В середине марта неизвестный пилот написал «Мойте руки» (Wash hands) в небе над Сиднеем, Австралия. Такой совет летчик дал, чтобы поспособствовать окончанию пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек.