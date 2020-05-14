Раскрыто число жертв коронавируса

Общее число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс., следует из подсчетов на основе официальных заявлений властей и выводов экспертов и СМИ.

Заражены в мире по меньшей мере 4 млн 395 тыс. человек, умерли 6,83% из них — 300 тыс. 189 человек. При этом темпы роста числа смертей от коронавируса замедляются, передает ТАСС.

17 апреля была преодолена отметка в 150 тыс. умерших, за месяц произошел двукратный рост. Двукратный рост со 100 тыс. до 200 тыс. погибших занял две недели.

Больше всего смертей в США — около трети всех случаев заболевания в мире приходится на эту страну: более 1,4 млн случаев заражения и около 85,3 тыс. смертей. На втором месте — Великобритания, где умерли 33 тыс. 614 пациентов. На третьем месте Италия, где умерли 31 тыс. 368 человек.

В России умерли 2 тыс. 305 пациентов, за сутки было подтверждено 9 тыс. 974 новых случая коронавируса, а всего в стране более 252 тыс. случаев заболевания.