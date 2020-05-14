Эстония частично открыла границу с Финляндией . Об этом сообщает ERR.

С 14 мая частично восстанавливаются пассажирские морские перевозки между Таллином Хельсинки . На суда будут допускаться только лица, путешествующие в связи с работой или по другим неотложным причинам.

В течение месяца на судах разрешена только половинная загрузка, чтобы увеличить дистанцию между пассажирами во время поездки. Прибывающим в Таллин пассажирам предложат сдать тест на коронавирус.

Ранее власти стран Прибалтики договорились об открытии внутренних границ с 15 мая. Приехавшие из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать карантин. Такое же требование предъявят к гражданам прибалтийских республик, вернувшимся из других стран.

По последним данным в Эстонии зафиксирован 1751 случай заражения коронавирусом, 61 пациент скончался. В Финляндии коронавирус выявлен у 6054 человек, число летальных исходов составило 284.