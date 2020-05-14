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Эстония частично открыла границу с Финляндией 

Lenta.ru 1 час назад
Эстония частично открыла границу с Финляндией
Фото: РИА Новости
Эстония частично открыла границу с Финляндией. Об этом сообщает ERR.
С 14 мая частично восстанавливаются пассажирские морские перевозки между Таллином и Хельсинки. На суда будут допускаться только лица, путешествующие в связи с работой или по другим неотложным причинам.
В течение месяца на судах разрешена только половинная загрузка, чтобы увеличить дистанцию между пассажирами во время поездки. Прибывающим в Таллин пассажирам предложат сдать тест на коронавирус.
Ранее власти стран Прибалтики договорились об открытии внутренних границ с 15 мая. Приехавшие из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать карантин. Такое же требование предъявят к гражданам прибалтийских республик, вернувшимся из других стран.
По последним данным в Эстонии зафиксирован 1751 случай заражения коронавирусом, 61 пациент скончался. В Финляндии коронавирус выявлен у 6054 человек, число летальных исходов составило 284.
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В мире , Прибалтика , Таллин , Финляндия , Хельсинки , Эстония
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