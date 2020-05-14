«Нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться»

Ранее, как сообщал «Рамблер», министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что Украина обсуждает с МВФ выдачу в 2020-2021 годах кредита стэнд-бай в размере пяти миллиардов долларов. МВФ выдает кредиты стэнд-бай исключительно для согласованных с ним целей.

«Нас обдурили в очередной раз», — заявил вчера Рабинович.

По словам сопредседателя политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кредит стэнд-бай направлен не на развитие заемщика, а на выплату им процентов, которые он уже должен.

Рабинович назвал день, когда МВФ предложил Украине кредит стэнд-бай, печальным, так как это является преодолением очередного дна.