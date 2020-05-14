Байден требовал от разведки раскрыть имя Флинна

И.о. директора национальной разведки Ричард Гренелл раскрыл список чиновников по требованию республиканцев в сенате. Законодательство США требует, чтобы имена американцев, выявленные при слежке спецслужб за иностранцами, оставались неназванными в документах разведки, хотя высокопоставленные чиновники могут потребовать раскрытия имен.

Как выяснилось в среду, многие чиновники Обамы требовали, чтобы разведка раскрыла информацию о том, что именно Флинн в бытность помощником избранного президента Дональда Трампа разговаривал с послом России Сергеем Кисляком. Этот разговор вызвал обеспокоенность спецслужб, перехвативших его, а затем утечки в СМИ. Впоследствии Флинн был вынужден уйти в отставку с поста советника президента по национальной безопасности и попал под суд по обвинению в том, что он лгал ФБР о содержании разговора.

Эпизод с Флинном стал одним из крупнейших в истории с расследованием "российского вмешательства в выборы", которое в Москве отрицают, и "сговора Трампа с Москвой", который отрицают не только в Москве, но и в Вашингтоне.

Документы противоречат словам самого Байдена, который утверждал ранее в интервью ABC, что знал о расследовании против Флинна, но не имел к нему никакого отношения.

Ранее министерство юстиции США отказалось от уголовного преследования Флинна, который в 2017 году непродолжительное время занимал пост советника Трампа по национальной безопасности. Флинн дважды сознался в даче ложных показаний ФБР, но затем пытался отказаться от признания вины. Суд в среду дал понять, что рассмотрит, не были ли противоречивые признания Флинна поводом обвинить его в лжесвидетельстве уже не на допросе ФБР, а в суде. Были опубликованы данные переписки внутри ФБР, из которой следовало, что агенты сознательно пытались вывести Флинна на ложные показания.

Президент Трамп ранее назвал расследование против Флинна "изменой" и выразил надежду, что виновные понесут ответственность.