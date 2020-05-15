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Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 200 тысяч 

RT на русском и ещё 20 1 час назад
Бразилия установила новый антирекорд по жертвам COVID
Фото: ТАСС
Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии достигло 202 918.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официальной статистики.
Уточняется, что за сутки в стране от COVID-19 умерли 844 человека, в результате чего общее количество скончавшихся от коронавируса достигло 13 993.
К настоящему моменту в стране выздоровели по меньшей мере 79 497 пациентов.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о желании начать открытие границ и возобновить торговлю в прежнем режиме, несмотря на всё ещё существующую угрозу коронавирусной инфекции COVID-19.
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В мире , Латинская Америка , Бразилия
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