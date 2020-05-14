На Украине допустили возобновление авиасообщения с ЕС

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «UA: Украинское радио» заявил, что вопрос о возможности возобновления международного авиасообщения со странами Евросоюза будет рассмотрен Киевом после того, как ЕС примет соответствующее решение.

По его словам, в ЕС проводятся встречи «компетентных министров», которые рассматривают вопрос восстановления туристического сезона и авиаперевозок.

Ляшко добавил, что в ЕС перенесли дату следующего такого обсуждения на 15 июня.

«Мы также следим за этим процессом, и если у них откроется авиасообщение, то Украина также будет рассматривать вопрос его открытия со странами ЕС», — сказал он.