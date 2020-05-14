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На Украине оценили возможность возобновления авиасообщения с ЕС 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
На Украине допустили возобновление авиасообщения с ЕС
Фото: globallookpress.com
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «UA: Украинское радио» заявил, что вопрос о возможности возобновления международного авиасообщения со странами Евросоюза будет рассмотрен Киевом после того, как ЕС примет соответствующее решение.
По его словам, в ЕС проводятся встречи «компетентных министров», которые рассматривают вопрос восстановления туристического сезона и авиаперевозок.
Ляшко добавил, что в ЕС перенесли дату следующего такого обсуждения на 15 июня.
«Мы также следим за этим процессом, и если у них откроется авиасообщение, то Украина также будет рассматривать вопрос его открытия со странами ЕС», — сказал он.
В марте украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Также с 17 марта Украина ограничила авиасообщение.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , Киев
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