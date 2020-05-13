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Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Одобрено упрощение визового режима с Белоруссией
Фото: Reuters
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Соглашение предусматривает снижение стоимости визы на пребывание в ЕС для граждан Белоруссии до 35 евро. Большинство визовых процедур для них сотрудники диппредставительств будут оформлять в течение 10 дней, а срок пребывания на территории ЕС увеличится с 90 до 180 дней в году.
За соглашение проголосовали подавляющее большинство депутатов — 654, 48 выступили и еще 4 воздержались. Белорусский парламент ратифицировал соглашение в начала апреля 2020 года.
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В мире , Другое , Европа , СНГ , ЕС , Европарламент , ИТАР-ТАСС , Брюссель
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