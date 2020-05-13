Меркель пригрозила России новыми санкциями 

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Меркель заявила, что Германия имеет веские доказательства причастности России к хакерским атакам на компьютеры бундестага в 2015 году.

На вопрос о возможных последствиях для России Меркель ответила:

«Конечно, мы всегда оставляем за собой право принимать меры, в том числе против России».

При этом канцлер заявила, что стремится к хорошим отношениям с Россией, однако действия Москвы препятствуют «доверительному сотрудничеству» двух стран.