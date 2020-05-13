Меркель пригрозила России новыми санкциями 

Германия оставляет за собой право ввести новые санкции в отношении России из-за кибератак на бундестаг в 2015 году. Об этом, как сообщает Handelsblatt, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы членов немецкого парламента.
Меркель заявила, что Германия имеет веские доказательства причастности России к хакерским атакам на компьютеры бундестага в 2015 году.
На вопрос о возможных последствиях для России Меркель ответила:
«Конечно, мы всегда оставляем за собой право принимать меры, в том числе против России».
При этом канцлер заявила, что стремится к хорошим отношениям с Россией, однако действия Москвы препятствуют «доверительному сотрудничеству» двух стран.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. По данным прокуратуры, хакеры похитили 16 Гб данных с компьютеров немецких парламентариев, в том числе тысячи электронных писем канцлера Ангелы Меркель.