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Умер оперный певец Габриэль Бакье 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Умер оперный певец Габриэль Бакье
Фото: Bruno Serrou/twitter.com
Один из самых известных французских баритонов послевоенного периода Габриэль Бакье скончался в возрасте 95 лет.
Причина смерти мужчины не уточняется, передаёт France Presse. Последние дни своей жизни Бакье провёл в доме в коммуне Лестре нормандского департамента Марш.
Габриэль Бакье был солистом брюссельского театра Ла Монне, Парижской оперы, выступал в Метрополитен-опере и в опере Сан-Франциско. Он не признавал в себе типаж французского баритона, большинство ролей его репертуара были из итальянских опер. Сцену Бакье оставил в 1994 году, лишь иногда выступал с камерными произведениями.
Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр оперы, заведующий кафедрой Санкт-Петербургской консерватории и народный артист России Станислав Гаудасинский скончался на 84-м году жизни.
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В мире , Станислав Гаудасинский , Габриэль Бакье , France-Presse
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