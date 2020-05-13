Умер оперный певец Габриэль Бакье 

Один из самых известных французских баритонов послевоенного периода Габриэль Бакье скончался в возрасте 95 лет.

Причина смерти мужчины не уточняется, передаёт France Presse. Последние дни своей жизни Бакье провёл в доме в коммуне Лестре нормандского департамента Марш.

Габриэль Бакье был солистом брюссельского театра Ла Монне, Парижской оперы, выступал в Метрополитен-опере и в опере Сан-Франциско. Он не признавал в себе типаж французского баритона, большинство ролей его репертуара были из итальянских опер. Сцену Бакье оставил в 1994 году, лишь иногда выступал с камерными произведениями.