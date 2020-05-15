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ВОЗ предрекла Европе новую волну коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 64 20 минут назад
Осенью в Европе может наступить новая волна коронавируса, сообщил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Он призвал заниматься «подготовкой», а не праздновать. Клюге считает, что некоторые страны могли поторопиться с отменой ограничений, введенных в связи с коронавирусом. По его словам, замедление роста числа заболевших не означает скорый конец пандемии.
Кроме того, в ВОЗ отметили, что осенью можно ожидать волну гриппа или кори, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Telegraph.
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В мире , Видео , Наука и техника , Ситуация в мире , Коронавирус , ВОЗ , Daily Telegraph , РИА Новости
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