Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция объяснила отказ пропустить летевший на Кипр самолет с гумпомощью 

РИА Новости и ещё 13 55 минут назад
Турция объяснила отказ пропустить летевший на Кипр самолет
Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев
Летевший на Кипр самолет с медицинским грузом не получил разрешения на использование воздушного пространства Турции в связи с тем, что соответствующий запрос не поступил заранее, заявил представитель турецкого МИД Хами Аксой.
Как накануне сообщил министр транспорта, связи и промышленности Кипра Яннис Карусос, Турция не разрешила пролет через ее воздушное пространство самолету, перевозившему медицинское оборудование из Китая на Кипр. На борту самолета было 36 тонн медицинского оборудования, которое включало, среди прочего, защитную одежду, бахилы, одноразовую хирургическую форму и защитные маски. Пилот изменил курс и направился в московский аэропорт Внуково, откуда после дозаправки вылетел в Ларнаку, минуя Турцию.
"В соответствии с нашей известной политикой самолетам, перевозящим грузы на Кипр или из него, не разрешается пролет над нашей страной и промежуточные посадки в Турции. Однако в отдельных случаях может быть сделано исключение в случае эвакуации больных, для самолетов с медицинским грузом, а также требующих экстренной посадки", — пояснил Аксой.
По словам Аксоя, самолет, вылетевший из Китая, не подал заявку на получение разрешения на пролет над Турцией до взлета и запросил его уже после того, как вошел в турецкое воздушное пространство, сообщив, что летит в Ларнаку.
"При этом в соответствии со стандартными ограничениями на полеты, связанные с Кипром, самолету не было разрешено воспользоваться нашим воздушным пространством, а для координации, требующей признания это пролета как исключения, не было времени. Если бы была подана своевременная заявка на этот полет, было бы возможно признать его исключением из-за наличия гуманитарного груза, как это бывало в прошлом", — отметил Аксой.
Он обвинил кипрские власти, которым известна эта практика, в использовании данной ситуации в политических целях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Последние новости
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Песков рассказал, как заразился коронавирусом Песков рассказал, как заразился коронавирусом Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Комментарии
В мире , Ситуация в мире , МИД , Международный аэропорт Внуково , Кипр , Китай , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Светлана Рожкова рассказала о борьбе с циррозом
Светлана Рожкова рассказала о борьбе с циррозом
Европу призвали готовиться к новой волне коронавируса
Европу призвали готовиться к новой волне коронавируса
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Поклонская ответила Гордону на обвинения
Поклонская ответила Гордону на обвинения
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение